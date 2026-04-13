Всемирный банк предрек дефицит рабочих мест в развивающихся странах

Развивающимся странам в ближайшие 10−15 лет может не хватить около 800 млн рабочих мест для людей, которые достигнут трудоспособного возраста, заявил Reuters глава Всемирного банка Аджай Банга. Свои опасения он выразил накануне переговоров финансовых чиновников всего мира на весенних встречах Всемирного Банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.
По оценке Банги, за указанный период в развивающихся экономиках к трудоспособному возрасту придут около 1,2 млрд человек, тогда как при сохранении текущих тенденций будет создано примерно 400 млн рабочих мест.
Глава Всемирного банка отметил, что на переговорах в Вашингтоне ключевой темой станет конфликт на Ближнем Востоке и его возможное влияние на мировой рост и инфляцию, однако долгосрочные структурные вызовы, включая занятость, должны оставаться в повестке. «Если этого не сделать, последствия будут довольно серьезными — с точки зрения нелегальной миграции и нестабильности», — сказал он.
По словам Банги, комитет по развитию Всемирного банка планирует обсуждать с развивающимися странами меры по улучшению условий для инвестиций и создания рабочих мест — в том числе повышение прозрачности выдачи разрешений, антикоррупционные меры, изменения в трудовом и земельном регулировании, а также снижение барьеров для открытия бизнеса, улучшение логистики и торговых процедур.
Для привлечения частных инвестиций банк выделяет пять направлений, где, по оценке Всемирного банка, можно ускорить создание рабочих мест: инфраструктура, сельское хозяйство малых фермеров, первичная медпомощь, туризм и производство с высокой добавленной стоимостью.
Согласно отчету Международной организации труда (МОТ) «Занятость и социальные тенденции 2026», в текущем году глобальный разрыв в рабочих местах — число людей, которые хотят оплачиваемую работу, но не могут ее получить, — достигнет 408 млн.
МОТ также считает, что ухудшается качество рабочих мест. Почти 300 млн работающих, согласно отчету, живут в крайней нищете, 2,1 млрд заняты неформально и часто без базовых прав и соцзащиты. Реальные зарплаты и трудовые доходы, по данным организации, еще не восстановились после инфляционных шоков, что сдерживает рост уровня жизни.
