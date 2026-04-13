Новый трамвайный маршрут свяжет юг Волгограда с ТРЦ «Акварель»

Волгоградские власти объявили конкурс на разработку проекта продления трамвайной линии в Советском районе — от остановки «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель». Подрядчику предстоит провести изыскания, подготовить документацию и пройти госэкспертизу.
Новая ветка общественного транспорта протянется почти на 4 километра. Маршрут уже наметили: от существующего кольца на улице Электролесовской вдоль улицы Автомобилистов и проспекта Университетского, затем поворот на улицу Степыкиной (вокруг «Акварели») и возвращение к кольцу по улице Максима Загорулько. Разработку документации по этому проекту планируют завершить к осени 2027 года.
В городской напомнили, что ранее реконструировался путь от «Детского центра» до улицы Волчанской, там завершили основные работы на линии скоростного трамвая от кольца на ВГТЗ до въезда в тоннель на Землянского. В этом году очередь за Дзержинским районом. Кроме того, город закупил 62 новых вагона, которые уже вышли на линию скоростного трамвая, а также на маршруты № 2 и № 10.
