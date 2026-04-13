Новый трамвайный маршрут свяжет юг Волгограда с ТРЦ «Акварель»

В городской напомнили, что ранее реконструировался путь от «Детского центра» до улицы Волчанской, там завершили основные работы на линии скоростного трамвая от кольца на ВГТЗ до въезда в тоннель на Землянского. В этом году очередь за Дзержинским районом. Кроме того, город закупил 62 новых вагона, которые уже вышли на линию скоростного трамвая, а также на маршруты № 2 и № 10.