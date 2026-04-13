Стал известен размер пенсий омичей

Большинство омских пенсионеров — порядка 443,5 тысячи человек — получают страховую пенсию по старости. Ее размер на конец 2025 года составил 23 396,5 рубля.
Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 433 рубля, такую выплату в регионе получают 22,9 тысячи человек.
Еще 23,1 тысячи омичей получают страховую пенсию по потере кормильца, она составляет в среднем 17,2 тысячи рублей.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению выплачивается 52,67 тысячи омских пенсионеров — ее средний размер составил на конец года 16,4 тысячи рублей.
Кроме того, 56,2 тысячи омичей получают социальную пенсию, средний размер которой составил 15,8 тысячи рублей.