Стал известен размер пенсий омичей

Средний размер пенсии в Омской области на конец 2025 года достиг 22 112 рублей. Такая информация приводится в докладе уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой со ссылкой на данные регионального ОСФР. Эта сумма на 2 257 рублей больше уровня 2024 года.