Власти Таганрога намерены улучшить транспортное обслуживание жителей

Власти Таганрога намерены усилить контроль за общественным транспортом: глава города Светлана Камбулова на совещании с ведомствами обозначила проблемные направления, где систематически срывается выпуск автобусов.
В зоне особого внимания — район станции Марцево, которую обслуживают маршруты № 4 и № 8. Именно здесь жители чаще всего жалуются на переполненные салоны, сбои в расписании и нехватку рейсов.
При этом в городе есть и позитивные изменения: с февраля 2026 года новый перевозчик вышел на маршрут № 73‑Б, а также получил контракты на маршруты № 5 и № 74 — весь его парк оснащён кондиционерами. Также возобновил работу маршрут № 15 «ГСКБ — Маяк», не работавший с 2022 года.
Власти предупредили: если перевозчики, обслуживающие социальные маршруты (включая направления на Марцево), не наладят работу, контракты с ними будут расторгнуты.