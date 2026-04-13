Нижегородские предприниматели адаптировались к новым реалиям рынка

Потребительский рынок Нижнего Новгорода характеризуется развитой инфраструктурой, включающей более 14,3 тысячи объектов торговли, общепита и бытового обслуживания населения. Эту информацию озвучила директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму под председательством Сергея Пляскина 13 апреля.
Согласно информации, стационарная торговая сеть представлена 4888 объектами. За последние 5 лет их число взросло на 20%. В городе функционируют 633 супермаркета, 559 минимаркетов, 966 специализированных продовольственных и 2655 непродовольственных магазинов. Кроме того, работают около 1,6 тысячи ларьков, киосков и сезонных торговых точек. Оборот розничной торговли за 2025 год увеличился на 15,4% — до 468,2 млрд рублей.
Сеть общепита насчитывает почти 1,5 тысячи точек на 88,4 тысячи посадочных мест. Рост за 5 лет — 9,3% по количеству объектов и 5,2% по числу посадочных мест. В минувшем году оборот общепита увеличился на 4,4% — до 13,1 млрд рублей.
Сферу бытового обслуживания населения составляют 1770 объектов на 6,6 тысяч рабочих мест. Лидерами по востребованности — парикмахерские, салоны красоты (666 объектов) и автосервисы (276 объектов). По итогам прошлого года объем бытовых услуг достиг 7,9 млрд рублей, увеличившись на 28,3%.
В 2026 году ожидается умеренный, но стабильный рост потребительского рынка Нижнего Новгорода. Ключевыми драйверами станут реализация инициатив по улучшению городской инфраструктуры, развитие локальной производственной кооперации, а также цифровая трансформация торговли.
«Нижегородские предприниматели смогли адаптироваться к новым реалиям и многое делают для того, чтобы Нижний Новгород был комфортным для жителей и гостей», — заявил председатель Гордумы Евгений Чинцов.
Отмечается, что для создания благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан в Нижнем Новгороде действует соответствующая муниципальная программа. В прошлом году объем финансирования по ней составил 32,5 млн рублей.
Как рассказала Наталия Федичева, количество зарегистрированных субъектов МСП в городе за год выросло с 72,5 тысяч до 81 тысячи, а число самозанятых — со 130 тысяч до 168 тысяч человек. Поступления налоговых платежей в городской бюджет достигли 5,9 млрд рублей — на 1,3 млрд рублей больше, чем в 2024 году.
«Успех развития малого и среднего бизнеса в первую очередь зависит от того, насколько оперативно его собственники будут реагировать на изменения потребительских предпочтений», — резюмировал Сергей Пляскин.