На 3,9% выросли цены на бензин в Нижегородской области за 3 месяца

Автомобильный бензин на заправках Нижегородской области с начала 2026 года подорожал в среднем на 3,9%, а дизельное топливо — на 3,1%. Об этом сообщил Нижегородстат по итогам мониторинга цен за первый квартал. Только за март стоимость топлива в целом увеличилась на 1,02% по сравнению с февральскими показателями.
Согласно статистическим данным, в марте 2026 года средняя цена литра АИ-92 достигла 62,91 рубля, а литр АИ-95 обходился автомобилистам в 67,94 рубля. Наиболее заметный рост с начала года продемонстрировал премиальный сегмент: бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 4,20%, составив в среднем 91,82 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива зафиксировалась на отметке 74,67 рубля.
Специалисты статистического ведомства уточнили, что расчеты производились на основе сопоставимых данных с учетом ежегодного обновления перечня наблюдаемых АЗС. За весь прошлый год рост цен на бензин в регионе составил 10%, а на дизельное топливо — 8,8%.
