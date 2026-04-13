На 3,9% выросли цены на бензин в Нижегородской области за 3 месяца

Автомобильный бензин на заправках Нижегородской области с начала 2026 года подорожал в среднем на 3,9%, а дизельное топливо — на 3,1%. Об этом сообщил Нижегородстат по итогам мониторинга цен за первый квартал. Только за март стоимость топлива в целом увеличилась на 1,02% по сравнению с февральскими показателями.