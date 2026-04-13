ПСБ не смог продать крупнейшего в России производителя ПВХ

Банк ПСБ не смог продать изъятый в госсобственность «Саянскхимпласт» и связанные с ним активы за 30 млрд руб. из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».
Аукцион признан несостоявшимся. В протоколе указано, что не было ни допущенных, ни отклоненных участников.
ПСБ, действуя от имени государства, 3 апреля объявил аукцион по продаже 100% «Саянскхимпласта» и четырех связанных структур — 100% долей в торговом доме ООО «Вектор» (через него продается основная продукция предприятия), ООО «Саянскгазобетон» (производитель газобетонных блоков, расположенный на площадке основной организации), а также 99,999% уставного капитала ООО «БизнесИнтеллект» (оказывает «Саянскхимпласту» услуги по аренде) и ООО «Бизнесактив» (владеет долями в «БизнесИнтеллекте»). Активы были выставлены единым лотом по стартовой цене около 30,3 млрд руб.
В апреле 2025 года Генпрокуратура подала иск к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии активов предприятия. В конце марта Хамовнический суд Москвы обратил это имущество в доход государства на сумму 11,2 млрд руб. Как писала газета «Коммерсантъ», Круглов был фактическим владельцем предприятия.
«Саянскхимпласт» — градообразующее предприятие Саянска и крупнейший в России производитель крупнотоннажного полимера — поливинилхлорида (ПВХ). Он обеспечивает около трети внутреннего рынка. Мощность завода составляет 309 тыс. т в год. Предприятие также выпускает каустическую соду, соляную кислоту, гипохлорит натрия и отбеливатели.
По итогам 2025 года чистый убыток компании по РСБУ составил 1,09 млрд руб. против прибыли 20,73 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5,5%, до 22,02 млрд руб.
