Реестр производителей сельхозкормов заработает в Беларуси в 2027 году

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реестре производителей кормов и кормовых добавок, сообщила пресс-служба главы государства.
«В соответствии с документом, реестр будет сформирован Министерством сельского хозяйства и продовольствия», — отмечено в сообщении.
Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, должны будут зарегистрироваться в упомянутом реестре. Иначе их бизнес будет считаться незаконным. Эта норма заработает с 1 января 2027 года.
Более конкретные нормы по поводу включения в реестр, а также исключения из него, примет Совет Министров.
Финансирование расходов по созданию и сопровождению реестра будет за счет республиканского бюджета. Речь идет о средствах, которые заложены на содержание Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и о других источниках, которые не запрещены законом.