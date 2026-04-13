Цена алюминия на бирже поднялась до максимума почти за четыре года

На первый взгляд может показаться, что для российского алюминия, который после 2022 года в большей степени ориентирован на Китай, внутренний рынок России и другие страны Азии и СНГ, ближневосточный кризис не должен быть решающим. Но цена российского «крылатого металла» формируется не в вакууме. На нее влияют глобальные котировки, стоимость глинозема, логистика, валютный курс и другие факторы. Поэтому даже геополитические события, происходящие далеко от российских заводов, все равно доходят до конечной цены алюминия в России через длинную цепочку издержек. Компания остается встроенной в мировой рынок.