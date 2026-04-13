Свекла и молоко подешевели — что с ценами в Севастополе

Незначительный рост цен отмечен на свинину, охлажденную и мороженную курятину, свежие огурцы и помидоры. По данным департамента, подорожание мяса связано с колебаниями объемов предложения на оптовом рынке, овощей — с сезонными изменениями урожая. При этом повышения цен на другие свежие овощи и фрукты, а также на «борщевой набор» не зафиксировано.