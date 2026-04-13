Запрет на вылов кефали ввели в портах Новороссийска до конца апреля

В Новороссийске до конца апреля введен запрет на вылов рыбы кефалевых пород в акваториях портов Алексино и Новороссийского морского торгового порта, закрытых волнорезами.
«В это время кефаль начинает миграцию для нереста, покидая портовые воды, где она провела зиму. Массовое скопление рыбы при выходе из мест зимовки делает ее уязвимой для браконьеров, применяющих, в частности, запрещенный метод лова», — рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.
Метод багрения, при котором крюк или багор протягивают в воде без насадки для цепляния рыбы, признан крайне вредным. Он наносит значительный ущерб водным обитателям, калеча множество особей и препятствуя их продвижению к местам нереста.
Применение багрения законодательно запрещено на всей территории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
За нелегальную добычу рыбы и других водных биоресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Степень наказания зависит от причиненного ущерба.
Ущерб за одну особь кефали, выловленную в период запрета, оценивается в 1370 рублей. Помимо возмещения ущерба, нарушитель также будет обязан уплатить штраф, размер которого определяет суд, и лишится орудий лова.