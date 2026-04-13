В ООН предупредили об опасности агропродовольственной катастрофы из-за Ормуза

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Затяжной кризис в Ормузском проливе может перерасти в глобальную агропродовольственную катастрофу. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро, призвав к обеспечению беспрепятственного движения судов, перевозящих критически важные сельскохозяйственные ресурсы, через Ормузский пролив.
По данным ФАО, экспорт от 20% до 45% основных агропродовольственных ресурсов проходит через Ормузский пролив. К этому добавляется, что регион Персидского залива является одним из ведущих поставщиков удобрений, от которых зависят сельскохозяйственные системы, особенно в африканских странах.
Тореро отметил необходимость принятия упреждающих мер для смягчения ценового скачка и дефицита ключевых агропродовольственных ресурсов. Он пояснил, что цены продовольствие могут значительно подняться к концу года, а нынешний кризис вокруг Ормузского пролива может вызвать каскад последствий, аналогичных последствиям пандемии COVID-19. «Беднейшие страны подвергаются наибольшему риску дефицита и высокой стоимости удобрений и энергоносителей. Рост цен на сырьевые товары и продовольственная инфляция в следующем году вынудят страны принять меры по снижению внутренних цен на продовольствие, что приведет к повышению процентных ставок и, как следствие, к потенциальному замедлению экономического роста во всем мире», — сказал он.
ФАО уже зарегистрировала рост цен на базовые продовольственные товары, но до сих пор он был достаточно сдержанным благодаря достаточным запасам. «Сейчас риски значительно выше, чем в 2022 году (после начала украинского конфликта — прим. ТАСС), и созданы условия для “идеального шторма”. Если нынешняя ситуация усугубится сильным явлением Эль-Ниньо, кризис будет сопоставимым или превосходящим по масштабу кризис пандемии», — заключает ФАО.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в пакистанской столице, однако сторонам не удалось достичь соглашения по долгосрочному урегулированию конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными, а президент США Дональд Трамп на следующий день заявил о начале блокировки Ормузского пролива силами американских и других военно-морских сил.