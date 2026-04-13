Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baghdad Today: Иран был готов к блокаде и заранее вывел в море десятки танкеров

По оценкам экспертов, в этих «хранилищах на море» может находиться до 170 млн баррелей нефти.

РАБАТ, 13 апреля. /ТАСС/. Иран предусмотрел возможность введения блокады своих портов со стороны США и заблаговременно вывел в открытое море десятки загруженных нефтью танкеров, которые уже практически невозможно отследить. Об этом сообщил новостной портал Baghdad Today.

По его информации, Тегеран предвидел план Вашингтона и «вывел в море больше нефти, чем позволяли его хранилища; объем, который гарантирует поставки нефти партнерам примерно на 80 дней». Указывается, что еще до начала вооруженного противостояния в зоне Персидского залива Иран «начал подготовку этих запасов, загружая танкеры в три раза быстрее, чем обычно». По оценкам экспертов, в этих «хранилищах на море» может находиться до 170 млн баррелей нефти.

Как отмечает портал, выведенные в море танкеры передвигаются «в скрытом режиме», что крайне затрудняет их отслеживание. Военно-морская блокада со стороны США, указывает Baghdad Today, практически никак не повлияет на эти иранские суда, что делает ее крайне неэффективной.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
