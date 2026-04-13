Baghdad Today: Иран был готов к блокаде и заранее вывел в море десятки танкеров

По его информации, Тегеран предвидел план Вашингтона и «вывел в море больше нефти, чем позволяли его хранилища; объем, который гарантирует поставки нефти партнерам примерно на 80 дней». Указывается, что еще до начала вооруженного противостояния в зоне Персидского залива Иран «начал подготовку этих запасов, загружая танкеры в три раза быстрее, чем обычно». По оценкам экспертов, в этих «хранилищах на море» может находиться до 170 млн баррелей нефти.