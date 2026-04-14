От eGov к экспорту: как Казахстан меняет правила игры в регионе

Новое соглашение с Таджикистаном: шаг к региональному центру цифровых компетенций
Центр поддержки цифрового правительства Казахстана подписал меморандум о сотрудничестве с таджикской компанией Ayon Smart Solution. Документ открывает новые возможности для развития государственных цифровых сервисов, внедрения GovTech-решений и использования искусственного интеллекта в управлении.
Цифровой союз: что произошло?
Меморандум предусматривает адаптацию казахстанского опыта цифровизации госуслуг для Таджикистана. Это включает в себя использование портала eGov, мобильных госуслуг и автоматизации процессов.
Сотрудничество выходит за рамки простого технологического обмена. Оно становится инструментом влияния и экономического роста, способствуя развитию цифровых решений как инструмента влияния и экономического роста.
Ключевые направления развития:
Реинжиниринг государственных процессов: упрощение и оптимизация бюрократических процедур.
Переход к платформенной модели: создание единой цифровой экосистемы.
Big Data: использование больших данных для принятия решений.
Искусственный интеллект: автоматизация и интеллектуальная поддержка госуправления.
Не только Таджикистан:
Казахстан и Таджикистан рассматривают сотрудничество как стартовую точку для расширения на рынки всей Центральной Азии. Это открывает возможности для внедрения казахстанских цифровых решений в Кыргызстане, Узбекистане и других странах региона.
Экспорт GovTech — новый тренд:
Если раньше Казахстан экспортировал преимущественно сырьевые ресурсы, то теперь акцент смещается на экспорт знаний и технологий. GovTech становится самостоятельным направлением экономики, включающим не только программное обеспечение, но и экспертизу по созданию цифровых государств.
Что говорят в Казахстане?
Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова подчеркнула, что сотрудничество направлено на масштабирование казахстанских решений на региональном уровне и продвижение цифровых платформ за пределы страны.
Значение для региона:
Успешная реализация проекта может привести к:
Более быстрым и прозрачным госуслугам.
Снижению бюрократии.
Росту цифровой экономики.
Усилению интеграции между странами.
Заключение:
Сотрудничество с Таджикистаном — это стратегический шаг Казахстана к роли технологического хаба Центральной Азии и лидера в области цифровых решений.