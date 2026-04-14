От eGov к экспорту: как Казахстан меняет правила игры в регионе

Казахстан продолжает активно продвигать свою цифровую повестку за пределы страны. На этот раз — с фокусом на Центральную Азию.

Источник: DKNews.kz

Новое соглашение с Таджикистаном: шаг к региональному центру цифровых компетенций

Центр поддержки цифрового правительства Казахстана подписал меморандум о сотрудничестве с таджикской компанией Ayon Smart Solution. Документ открывает новые возможности для развития государственных цифровых сервисов, внедрения GovTech-решений и использования искусственного интеллекта в управлении.

Цифровой союз: что произошло?

Меморандум предусматривает адаптацию казахстанского опыта цифровизации госуслуг для Таджикистана. Это включает в себя использование портала eGov, мобильных госуслуг и автоматизации процессов.

Сотрудничество выходит за рамки простого технологического обмена. Оно становится инструментом влияния и экономического роста, способствуя развитию цифровых решений как инструмента влияния и экономического роста.

Ключевые направления развития:

  • Реинжиниринг государственных процессов: упрощение и оптимизация бюрократических процедур.

  • Переход к платформенной модели: создание единой цифровой экосистемы.

  • Big Data: использование больших данных для принятия решений.

  • Искусственный интеллект: автоматизация и интеллектуальная поддержка госуправления.

Не только Таджикистан:

Казахстан и Таджикистан рассматривают сотрудничество как стартовую точку для расширения на рынки всей Центральной Азии. Это открывает возможности для внедрения казахстанских цифровых решений в Кыргызстане, Узбекистане и других странах региона.

Экспорт GovTech — новый тренд:

Если раньше Казахстан экспортировал преимущественно сырьевые ресурсы, то теперь акцент смещается на экспорт знаний и технологий. GovTech становится самостоятельным направлением экономики, включающим не только программное обеспечение, но и экспертизу по созданию цифровых государств.

Что говорят в Казахстане?

Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова подчеркнула, что сотрудничество направлено на масштабирование казахстанских решений на региональном уровне и продвижение цифровых платформ за пределы страны.

Значение для региона:

Успешная реализация проекта может привести к:

  • Более быстрым и прозрачным госуслугам.

  • Снижению бюрократии.

  • Росту цифровой экономики.

  • Усилению интеграции между странами.

Заключение:

Сотрудничество с Таджикистаном — это стратегический шаг Казахстана к роли технологического хаба Центральной Азии и лидера в области цифровых решений.