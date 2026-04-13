Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150

Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150 и выше на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Цены на нефть скоро достигнут уровня $150 и выше», — отметил Дмитриев.

Так он отреагировал на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что текущая стоимость нефти пока не отражает масштаб кризиса поставок, вызванного конфликтом вокруг Ирана.

По словам Бироля, в ближайшее время рынок может отреагировать на ситуацию более резко.

На фоне обострения на Ближнем Востоке и ограничений судоходства через Ормузский пролив эксперты также отмечают риски дефицита предложения нефти и дальнейшего роста цен.

Ранее аналитики объяснили, как ситуация в Ормузском проливе повлияет на рубль.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше