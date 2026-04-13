Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150 и выше на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
«Цены на нефть скоро достигнут уровня $150 и выше», — отметил Дмитриев.
Так он отреагировал на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что текущая стоимость нефти пока не отражает масштаб кризиса поставок, вызванного конфликтом вокруг Ирана.
По словам Бироля, в ближайшее время рынок может отреагировать на ситуацию более резко.
На фоне обострения на Ближнем Востоке и ограничений судоходства через Ормузский пролив эксперты также отмечают риски дефицита предложения нефти и дальнейшего роста цен.
Ранее аналитики объяснили, как ситуация в Ормузском проливе повлияет на рубль.