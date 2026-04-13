Глава МИД Египта надеется на развитие сотрудничества с регионами России

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты надеется на развитие сотрудничества с регионами России, в том числе компании из Татарстана могли бы пользоваться преференциями в специализированных торговых зонах. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи в Египте с дипломатом.
«У нас традиционно крепкие связи с Россией, с Республикой Татарстан. Мы видим развитие вашей республики под вашим руководством», — цитируют в пресс-службе Бадра Абдель Аты, который выразил надежду на развитие сотрудничества с регионами России.
По его словам, которые также приводятся в сообщении, компании из Татарстана могли бы активно пользоваться преференциями в специализированных торговых зонах страны. Глава МИД Египта «с теплотой» вспомнил свой визит в Казань для участия в БРИКС в октябре 2024 года.
Минниханов поблагодарил министра за приглашение посетить Каир и за теплый прием. «На Египет приходится значительная часть товарооборота России со странами Африки, реализуются масштабные проекты в сфере промышленности и энергетики. Татарстан на своем уровне активно вовлечен в развитие российско-египетских связей и придает большое значение укреплению сотрудничества с партнерами из исламского мира» — приводятся слова главы Татарстана.