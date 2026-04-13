Глава МИД Египта надеется на развитие сотрудничества с регионами России

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты надеется на развитие сотрудничества с регионами России, в том числе компании из Татарстана могли бы пользоваться преференциями в специализированных торговых зонах. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи в Египте с дипломатом.