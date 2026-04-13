МВФ: цены на топливо и удобрения после конфликта в Иране останутся высокими

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили готовность оказать финансовую помощь странам, которые больше всего пострадали от перебоев в поставках сырья и энергоресурсов.

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Мировые цены на топливо и удобрения после окончания войны США и Израиля против Ирана будут оставаться высокими еще продолжительный период времени. Такая оценка приводится в совместном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Международного энергетического агентства.

«Ситуация по-прежнему остается весьма неопределенной, и судоходство через Ормузский пролив еще не нормализовалось. Даже после возобновления обычных грузоперевозок через пролив потребуется время, чтобы мировые поставки ключевых сырьевых товаров вернулись к доконфликтному уровню, а цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного периода из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре», — сказано в документе.

По оценке этих международных организаций, это окажет негативное влияние на рынок энергоресурсов и продовольствия. Кроме того, МВФ и Всемирный банк выразили готовность оказать финансовую помощь странам, которые больше всего пострадали от перебоев в поставках сырья и энергоресурсов.

