Нацбанк заметно уменьшил курс евро и курс доллара на 14 апреля

Национальный банк изменил валютные курсы на 14 апреля, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 14 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8414 белорусского рубля, 1 евро — 3,3204 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7490 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 13 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился во вторник, 14 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0155 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0245 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0090 белрубля.
Еще крупный банк высказался о перспективах инфляции в Беларуси.