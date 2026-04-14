Глава TotalEnergies считает, что платный проход через Ормуз лучше полной блокады

Глава французской энергетической компании Патрик Пуянне заявил, что возобновление движения судов через пролив позволит «вернуть все в норму» в течение трех месяцев.

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США создаст больше проблем для рынков, чем платный проход, предложенный Тегераном, хотя и считает его несправедливым. Такое мнение он высказал, выступая на конференции Semafor World Economy.

«Очевидно, что открытие и свободное судоходство через Ормузский пролив, даже если для этого придется кому-то платить, имеют основополагающее значение для свободы рынков и мировой торговли», — сказал он. Пуянне добавил, что возобновление движения судов через пролив позволит «вернуть все в норму» в течение трех месяцев.

Он отметил, что взимать плату за проход через пролив в принципе незаконно и тем более несправедливо, учитывая, что Иран контролирует лишь один берег, тогда как на другом берегу расположено государство Оман. «Нужно найти решение с двумя сторонами», — сказал Пуянне.

По его словам, «настоящая проблема — это наличие угрозы» безопасности судов. Решение же США блокировать проход для иранских судов, которые до сих пор могли свободно перевозить нефть из Ирана, лишь усилит нехватку ресурсов на и без того лишившемся 20% поставок мировом рынке, пояснил глава компании.

«До сих пор в основном Азия сталкивалась с нехваткой сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива, тогда как западные страны все еще полагаются на свои запасы — их осталось примерно на три месяца. Но если война и блокада продолжатся дольше, то мы начнем испытывать серьезные проблемы с некоторой продукцией, например с авиатопливом», — заявил Пуянне. Он добавил, что ограничения могут затронуть также дизельное топливо, удобрения и поставки сжиженного природного газа, острая потребность в котором приходится преимущественно на календарное лето в Азии и зиму — в Европе.

«Так что я надеюсь, на эти переговоры (между США и Ираном — прим. ТАСС). Конечно, нельзя полагать, что возможно уладить такой сложный вопрос за 21 час. Но главное — найти решение, которое совершенно точно обеспечит открытие Ормузского пролива. Никакое соглашение невозможно, пока существует такая угроза», — добавил он.

