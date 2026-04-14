В ГД рассказали об ограничении роста налоговых платежей для гостевых домов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рост платежей по налогу на землю для участников эксперимента по легализации гостевых домов не должен превышать 10% в год. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
Он отметил, что среди проблем, с которыми столкнулись владельцы гостевых домов после начала эксперимента, оказалось изменение ставки по налогу на землю — с обычных 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%, предусмотренных при ведении предпринимательской деятельности. Депутат при этом подчеркнул, что одномоментного увеличения платежей быть не должно.
«По закону, как нас проконсультировали коллеги из Федеральной налоговой службы, повышение налога на землю не может превышать 10% в год. И сейчас хотим довести до сведения владельцев гостевых домов, что если где-то им вменяют налог вместо 0,3% сразу 1,5%, они не имеют права. Это нарушение закона, соответственно, там нужно делать перерасчет», — подчеркнул глава комитета ГД.
Он добавил, что владельцы гостевых домов стали подпадать также под туристический налог, но отметил, что в этом вопросе решение остается за властями на местах. «Муниципалитеты могут не повышать туристический налог на 1 или на 2 процентных пункта, как у нас в законе это принято (максимальный размер ставок по туристическому налогу растет с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году, — прим. ТАСС), они могут вообще отказаться от него, если гостевые дома составляют большую часть фонда размещения в том или ином регионе», — отметил парламентарий.
Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах действует в ряде регионов России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Его цель — вывести из «тени» и легализовать гостевые дома, защитив при этом интересы и их владельцев, и туристов. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации гостевых домов.