Стало известно, когда россияне активнее пользуются наличными

На пик спроса на наличные влияют и сезон, и региональная специфика, а услуги инкассации больше всего востребованы в декабре. Об этом сообщил РИА Новости глава «Росинкас» Сергей Верейкин.
«Что касается общего тренда, то самый горячий период — предновогодние дни. Спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что на востребованность снятия наличных влияют два фактора: сезонность и специфика региона.
Рекордный за последние годы рост объема наличных в России был зафиксирован в марте: плюс 300 млрд рублей, что довело показатель до 19,5 трлн рублей. Согласно данным опроса, 15% россиян предпочитают держать все накопления дома.
