Депутат Тарбаев: владельцам гостевых домов снизят тариф на электроэнергию

Процесс согласования займет около двух месяцев, отметил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Владельцам гостевых домов, участвующим в эксперименте по легализации такого типа гостиничных услуг, вернут обычный тариф на электроэнергию вместо более высокого коммерческого. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Он отметил, что после регистрации гостевых домов в официальном реестре их стали переводить на тариф, предусмотренный для бизнеса, что сильно влияет на их прибыль.

«Мы договорились с нашими коллегами из профильных министерств, что все-таки тариф [владельцам гостевых домов] оставят как для индивидуального пользования. Эта новость для них будет положительной. Единственное что — придется подождать пару месяцев, потому что процесс согласования требует времени», — сказал депутат.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах действует в некоторых регионах России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Его цель — вывести из «тени» и легализовать гостевые дома, защитив при этом интересы и их владельцев, и туристов. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации гостевых домов.