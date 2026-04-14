США ожидают, что цены на нефть продолжат расти

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что, по прогнозам Вашингтона, они выйдут на пик в ближайшие несколько недель.

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Американская администрация ожидает, что цены на нефть и другие энергоносители на фоне войны в Иране продолжат расти и выйдут на пик в ближайшие несколько недель. Такой прогноз на конференции издания Semafor озвучил министр энергетики США Крис Райт.

Он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе, после завершения вооруженного конфликта, цены на нефть упадут к прежним уровням. «Да, в очень долгосрочной перспективе это определенно приведет к снижению цен, но мы будем наблюдать высокие, а может, даже растущие цены на энергоносители до тех пор, пока не восстановится значимый судоходный трафик через Ормузский пролив. Это, вероятно, приведет к пику цен на нефть в тот момент. Вероятно, это произойдет где-то в ближайшие несколько недель», — сказал глава ведомства.

В то же время он не смог уточнить, когда именно цены упадут к довоенным значениям. «Как только конфликт закончится и энергоносители снова начнут поступать [через Ормузский пролив], вы начнете наблюдать тенденцию к снижению цен. На это уйдет некоторое время: чем дольше продлится конфликт, тем дольше будет восстановление», — резюмировал Райт.

