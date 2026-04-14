США с января продали около 150 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт подчеркнул, что реальная цифра может быть «чуть больше».

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Американская администрация с января 2026 года продала около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Об этом на конференции издания Semafor заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Итак, если говорить в округленных цифрах, с 3 января было продано, вероятно, около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Возможно, чуть больше, но примерно столько», — сказал он.

3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

