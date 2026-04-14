Средняя пенсия среди неработающих свыше 30 тыс. рублей отмечена в 13 регионах

Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей среди неработающих пенсионеров в России в феврале 2026 года отмечен в 13 регионах страны, согласно данным Соцфонда. Речь идет о Хабаровском крае (30 тыс.), Карелии (31,5 тыс.), Архангельской области (32,4 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутии (34,3 тыс.), Сахалинской области (34,8 тыс.), Мурманской области (35,3 тыс.), Ямало-Ненецком АО (37,7 тыс.), Ханты-Мансийском АО (38,2 тыс.), Магаданской области (39 тыс.), Камчатском крае (39,3 тыс.), Ненецком АО (39,8 тыс.) и Чукотском АО (43,7 тыс.), следует из данных.