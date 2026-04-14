Средняя пенсия среди неработающих свыше 30 тыс. рублей отмечена в 13 регионах

Речь идет о Хабаровском и Камчатском краях, республиках Карелии, Коми и Якутии, Сахалинской, Архангельской, Мурманской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском автономных округах.

МОСКВА, 14 апреля./ТАСС/. Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 13 субъектах страны в феврале 2026 года, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей среди неработающих пенсионеров в России в феврале 2026 года отмечен в 13 регионах страны, согласно данным Соцфонда. Речь идет о Хабаровском крае (30 тыс.), Карелии (31,5 тыс.), Архангельской области (32,4 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутии (34,3 тыс.), Сахалинской области (34,8 тыс.), Мурманской области (35,3 тыс.), Ямало-Ненецком АО (37,7 тыс.), Ханты-Мансийском АО (38,2 тыс.), Магаданской области (39 тыс.), Камчатском крае (39,3 тыс.), Ненецком АО (39,8 тыс.) и Чукотском АО (43,7 тыс.), следует из данных.

В целом средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей, за год сумма увеличилась на 1,8 тыс. рублей.

