Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев иронично прокомментировал план МЭА по снижению потребления нефти

Глава РФПИ, говоря о предложении агентства, заявил, что таким образом «начинаются энергетические локдауны».

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал план Международного энергетического агентства по снижению потребления нефти, включающий 10 мер, направленных на сокращение спроса на энергоресурсы.

«Вот так начинаются энергетические локдауны», — написал он в X, сопроводив сообщение инфографикой с предложенными мерами.

Среди инициатив, представленных в плане, снижение скоростных лимитов на дорогах, развитие удаленной работы, введение дней без использования личного транспорта в городах, а также стимулирование перехода на общественный транспорт и электромобили.

Кроме того, документ предусматривает меры по оптимизации грузоперевозок, сокращению деловых поездок и развитию железнодорожного сообщения как альтернативы авиаперелетам.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше