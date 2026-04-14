Дмитриев иронично прокомментировал план МЭА по снижению потребления нефти

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал план Международного энергетического агентства по снижению потребления нефти, включающий 10 мер, направленных на сокращение спроса на энергоресурсы.
«Вот так начинаются энергетические локдауны», — написал он в X, сопроводив сообщение инфографикой с предложенными мерами.
Среди инициатив, представленных в плане, снижение скоростных лимитов на дорогах, развитие удаленной работы, введение дней без использования личного транспорта в городах, а также стимулирование перехода на общественный транспорт и электромобили.
Кроме того, документ предусматривает меры по оптимизации грузоперевозок, сокращению деловых поездок и развитию железнодорожного сообщения как альтернативы авиаперелетам.