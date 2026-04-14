В России создали лазерную систему защиты самолета от обледенения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали малогабаритную систему, которая защищает самолет от обледенения с помощью лазерного воздействия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Новая система сможет не просто убирать уже намерзший слой, а работать постоянно, не давая ему нарастать до опасных толщин. То есть перейти от борьбы с последствиями к предотвращению самого обледенения. В отличие от тепловых систем, которые удаляют лед примерно за две и более минуты, лазер справляется с этой задачей быстрее, а главное — потребляет на порядок меньше энергии», — сообщили ТАСС в ПНИПУ.
По словам декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского, средняя скорость нарастания льда в экспериментах с установкой значительно снизилась, что подтвердило возможность использования лазера для борьбы с обледенением. Полученные результаты легли в основу малогабаритной экспериментальной установки «Луч-1». Она уже спроектирована для моделирования условий полета и испытания лазерной защиты на работающих воздушных винтах и летательных аппаратах.
Обледенение остается одной из главных угроз для безопасности полетов. Этот процесс способен нарушить аэродинамику, снизить управляемость и привести к аварийной ситуации. Чтобы предотвратить эти риски, в авиации сегодня используются тепловые, механические и химические противообледенительные системы. Но все они либо потребляют много энергии, либо добавляют борту лишний вес, либо нуждаются в дорогостоящих реагентах.
«Применение лазеров для борьбы с обледенением до сих пор практически не исследовалось. Ученые ПНИПУ впервые провели эту работу. Они определили параметры, при которых лед разрушается с меньшими энергозатратами по сравнению с существующими системами. Разработка позволит создавать новые противообледенительные системы для авиации, работающей в сложных климатических условиях, в том числе при освоении Арктики», — сообщили ТАСС в вузе.