Многодетным предложили дать право на семейную выплату вне зависимости от дохода

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Многодетные родители должны иметь право на семейную налоговую выплату, снижающую уплаченный НДФЛ с 13% до 6%, независимо от уровня их дохода. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
С 2026 года семьи с двумя и более детьми со среднедушевым доходом меньше 1,5 регионального прожиточного минимума получили право оформить возврат 7% из 13% уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
«Есть предложение убрать из критериев этого налогового вычета среднедушевой региональный доход. Мы должны поощрять высокие заработки многодетных семей, а не создавать условия, чтобы они скрывали их. [Итоговая ставка] 6% НДФЛ должна быть у всех многодетных семей вне зависимости от дохода», — сказал Гриб.
Он отметил, что для многодетных родителей также необходимо снизить налог с дохода для самозанятых до 2% с нынешних 4−6%. «Это реальные стимулы больше зарабатывать и реальная поддержка для многодетных семей. Всем многодетным семьям — 6% НДФЛ вне зависимости от дохода и 2% для самозанятых», — заключил замсекретаря ОП РФ.