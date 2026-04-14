Куда вкладывать деньги на фоне снижения ставок по депозитам

По оценкам аналитиков портала «Банки.ру», к концу текущего года её уровень может снизиться до отметки в 12%, что повлечет за собой снижение ставок по банковским кредитам и вкладам, сообщает ИА DEITA.RU.
В настоящее время средние максимальные ставки по депозитам сроком до одного года варьируются в диапазоне от 12,8% до 14,4% годовых. Особенно привлекательными остаются краткосрочные вклады на три и шесть месяцев, которые традиционно предлагают наиболее высокую доходность.
Несмотря на повышение ставок, годовые депозиты по своим доходам в целом покрывают официальную инфляцию, которая на начало февраля этого года составляла 6,3%. Это делает такие инструменты актуальными для консервативных инвесторов, ориентированных на сохранение капитала и неготовых к рискам более сложных финансовых продуктов.
Альтернативой классическим вкладам стали накопительные счета, позволяющие клиентам свободно распоряжаться средствами без ограничений на снятие или пополнение. Однако ставка по этим счетам, как правило, ниже, и банки имеют право изменять ее в любое время по своему усмотрению.
В то же время, при выполнении определенных условий, таких как активная транзакционная деятельность или подключение к определенным программам, доходность по накопительным счетам может приближаться к венчурным депозитным ставкам, что делает их более выгодным инструментом для тех, кто ищет баланс между ликвидностью и доходностью.
Эксперты отмечают, что в условиях постепенного снижения ставок разумным шагом будет зафиксировать уже достигнутую высокую доходность, что возможно через приобретение корпоративных облигаций или паев фондов, инвестирующих в них. Такая стратегия уже приобретает популярность среди состоятельных клиентов: только за 2025 год они перераспределили более 226 миллиардов рублей со срочных вкладов в инвестиционные продукты.
Наиболее доступной альтернативой депозитам считаются облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. Эти инструменты считаются низко рисковыми, поскольку заемщиком выступает государство. Однако важно помнить, что при досрочной продаже облигаций их итоговая доходность зависит от рыночной конъюнктуры и может не соответствовать первоначальным ожиданиям.
Рассматриваются также корпоративные облигации надежных эмитентов, рекомендуемый рейтинг которых не ниже «АА». Такой выбор требует осторожности: облигации с более высокой доходностью несут в себе повышенные риски, связанные с финансовым состоянием эмитента.
Дополнительным инструментом выступают фонды денежного рынка, инвестирующие в высоконадежные банковские бумаги. Они обеспечивают стабильный рост капитала и высокую ликвидность.
Что касается рынка акций российских эмитентов, он открыт для неквалифицированных инвесторов, однако уровень рисков у этого инструмента существенно выше по сравнению с облигациями и депозитами. Поэтому для консервативных вкладчиков участие в фондовом рынке вряд ли станет предпочтительным вариантом.