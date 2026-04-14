Глава минэнерго США Райт: от нефтяников не требуют инвестиций в Венесуэлу

Американский министр энергетики Крис Райт пообещал, что в 2026 году США направят в Венесуэлу дополнительные инвестиции.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти «не выкручивают руки» нефтяным компаниям США и не требуют от них вкладываться в энергетический сектор Венесуэлы, заявил министр энергетики Соединённых Штатов Крис Райт.

«Мне следует быть осторожным, чтобы мы никого не убеждали. Я никому не выкручиваю руки и никого не принуждаю», — сказал он на мероприятии, организованном порталом Semafor.

Глава ведомства обратил внимание, что нефтяными компаниями руководят бизнесмены, которые обычно берут все риски на себя. Райт отметил, что США ведут добычу энергоносителей более чем в 100 странах, и везде есть проблемы и опасности.

По его утверждениям, риски, которые существуют в Венесуэле, больше тех, что имеются в США или в Норвегии. Вместе с тем, как считает министр, они существенно уменьшились по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся полгода назад.

Райт убеждён, что ещё через шесть месяцев риски в Венесуэле снизятся ещё больше. Глава минэнерго добавил, что в 2026 году США направят в эту республику дополнительные инвестиции.

Напомним, 1 апреля агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания морских судов проинформировало, что в марте экспорт нефти из Венесуэлы превысил 1 млн баррелей в сутки. Показатель вернулся к значениям, которые наблюдались в сентябре 2025 года. Согласно данным СМИ, увеличение экспорта произошло из-за роста продаж сырья индийским нефтеперерабатывающим заводам.

