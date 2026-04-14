В СФ предложили уменьшить штраф за просрочку сбора за отказ утилизировать отходы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов подготовил законопроект, который уменьшает минимальные размеры штрафов за несвоевременную уплату экологического сбора, подлежащего уплате бизнесом, который не обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров. Документ, который есть в распоряжении ТАСС, предполагает исключение из текста соответствующей статьи КоАП формулировки о минимальном штрафе в 250 тыс. для предпринимателей и 500 тыс. рублей для юрлиц.
Компании и предприниматели, которые производят или завозят в Россию товары и упаковку обязаны сами перерабатывать мусор, который остается после использования их товаров (утилизация) или платить государству экологический сбор. При этом его нужно внести до определенного момента, иначе последуют санкции.
«Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: в статье 8.41.1 слова», но не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей«и», но не менее пятисот тысяч рублей«исключить», — говорится в тексте законопроекта.
Сейчас за несвоевременную уплату экологического сбора в размере, например, 3 тыс. рублей (это может быть офис, где за отчетный период выбросили пачку бумаги), индивидуальному предпринимателю назначается штраф от 250 тыс. рублей, а организации 500 тыс. рублей, что может парализовать деятельность предпринимателя, отмечается в пояснительных материалах.
При этом КоАП предусмотрен штраф для должностных лиц — от 5 до 7 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора, но штраф для них должен быть не менее 250 тыс. рублей и не менее 500 тыс. рублей для юридических лиц. Таким образом, назначение несоразмерного штрафа совершенному правонарушению влечет избыточное ограничение прав предпринимателей, отмечается в пояснительной записке.