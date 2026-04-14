Эксперт рассказала, что происходит с ценами на квартиры в Новосибирске

Руководитель агентства недвижимости Екатерина Семенова подвела итоги первого квартала 2026 года на рынке жилья Новосибирска и Сибири.
По её словам, начало года прошло в условиях неопределённости из-за отсутствия доступной ипотеки и ограниченного предложения. Инфляция и дефицит ликвидных объектов удерживают цены от снижения, поэтому стоимость жилья оставалась стабильной или незначительно росла.
Ключевая ставка влияет и на ипотеку, и на привлекательность депозитов. Существенный рост спроса возможен только при снижении ставки до 12% или при падении доходности вкладов, однако ЦБ не планирует резкого снижения.