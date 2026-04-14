На заводе в Новосибирске реставрируют раритетный чешский электровоз

На Новосибирском электровозоремонтном заводе (НЭРЗ) начали восстанавливать редкий электровоз ЧС4−226. Это один из первых пассажирских локомотивов переменного тока, которые появились на советских железных дорогах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».
Эти электровозы разработали и построили в Чехословакии, на заводе «Шкода», в 1964 году. Они были во многом уникальными. Например, у них одними из первых в мире сделали кузов из стеклопластика. Технически электровозы могли развивать скорость до 180 километров в час, но на практике их ограничивали 160.
Конкретный электровоз с номером 226 сошел с конвейера в 1972 году. Много лет он работал на железных дорогах юга России. Его эксплуатация закончилась в конце 2000-х годов. В 2012 году локомотив отремонтировали, и с тех пор до 2021 года он иногда появлялся на различных выставках и мероприятиях как музейный экспонат. С 2023 года он стоял на территории НЭРЗа и ждал нового этапа реставрации.