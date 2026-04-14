В Новосибирской области семьям могут вернуть часть уплаченного НДФЛ

В Новосибирской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата. Как сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области, получить её смогут официально работающие родители, воспитывающие двоих и более детей.
Суть нововведения — пересчёт уплаченного налога на доходы физлиц. Если в течение года с зарплаты родителя удерживался НДФЛ по стандартной ставке 13%, то по итогам года налог пересчитают по сниженной ставке 6%. Разницу вернут семье.
Условия получения выплаты:
· родитель и дети — граждане РФ и постоянно живут в стране;
· дети младше 18 лет (или до 23 лет при очном обучении в колледже/вузе);
· родитель официально трудоустроен, платит НДФЛ и не имеет долгов по алиментам;
· средний доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума по региону (в 2026 году в Новосибирской области — 26 067 рублей в месяц).
Выплата предоставляется раз в год. Подать заявление может каждый из родителей, если оба соответствуют условиям. Сделать это нужно с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным. Например, в 2026 году можно вернуть налог за 2025 год. Документы принимают через «Госуслуги» или лично в клиентской службе Отделения СФР. Большинство справок фонд запросит сам.
Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного НДФЛ. Например, при годовой зарплате в 600 тысяч рублей родитель заплатил 78 тысяч рублей налога. При пересчёте по ставке 6% сумма составила бы 36 тысяч рублей. Семья вернёт разницу — 42 тысячи рублей.