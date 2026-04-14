Новосибирский шлюз готовится к навигации

Новосибирский шлюз — уникальное гидротехническое сооружение восточнее Урала. Он находится на реке Обь в Новосибирске и является важным элементом судоходства в Сибири. В 2025 году через шлюз прошли 1295 судов, было перевезено 6981 пассажир и 173,5 тысячи тонн грузов.