Новосибирский шлюз готовится к навигации

Готовность к навигации уже оценивается в 99%.

Источник: НДН.ИНФО

Росморречфлот сообщил, что администрация «Обь-Иртышводпуть» приступила к подготовке Новосибирского шлюза к новому навигационному сезону.

На шлюзе выполняются плановые работы по обслуживанию оборудования, замене магистральной кабельной линии и проверке систем управления и гидротехнических устройств. Техническая готовность шлюза составляет около 99%, и остаются лишь некоторые регламентные работы.

Новосибирский шлюз — уникальное гидротехническое сооружение восточнее Урала. Он находится на реке Обь в Новосибирске и является важным элементом судоходства в Сибири. В 2025 году через шлюз прошли 1295 судов, было перевезено 6981 пассажир и 173,5 тысячи тонн грузов.

Татьяна Картавых