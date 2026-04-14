Ипотека в Новосибирске: когда рынок оживет, а когда цены могут пойти вниз

«На первый план вышла ключевая ставка. Именно она решает, будет ли ипотека по карману и выгодно ли держать деньги на вкладах вместо покупки квартиры», — сообщила она nsk.aif.ru.
По словам эксперта, предполагается, что ставки так и останутся высокими, а рынок будет находиться в подвешенном состоянии. Период дорогих денег затягивается, и рынок продолжит существовать в условиях «новой нормальности».
В первом квартале, как отметила Семенова, цены стоят на месте или потихоньку растут вслед за инфляцией. Однако она предупреждает: чем дольше ставки остаются высокими, тем выше риск того, что рынок всё же поползёт вниз. Пока сохраняется структурный перекос цен между первичным и вторичным рынками, а ключевая ставка находится в диапазоне, который блокирует развитие ипотеки.
Эксперт заявила, что притока покупателей на рынок недвижимости стоит ожидать только при двух условиях: если ставки опустятся до 12% или ниже, а также если депозиты потеряют свою инвестиционную привлекательность (что тоже возможно при более доступной ставке).
При этом, по мнению Семеновой, в реальности Центробанк снижает ставку медленно и с оглядкой. На заседании 19 декабря 2025 года глава ЦБ обозначила, что в 2026 году возможны паузы в снижении ставки — «автопилота» в этом процессе не будет. Официальный прогноз по ключевой ставке на 2026 год составляет диапазон 13−15%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в ходе строительства ГЭС на Оби были затоплены около 10 населенных пунктов.