«Сладкий» налог: как он влияет на здоровье населения и нужен ли в Казахстане

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отсутствие налогов на сахаросодержащие напитки приводит к снижению цен на них и массовому потреблению. В результате потребители страдают ожирением, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, а производители зарабатывают миллиарды долларов. Но, как заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, укрепить здоровье населения можно с помощью налогов на такую продукцию. Это позволит сократить ее потребление и привлечь больше средств в сферу здравоохранения.
«Сладкий» налог в мире.
К слову, сахаросодержащие газированные напитки в 2025 году облагались акцизами в 116 странах. В 2026 году их число продолжило расти. Например, с 1 января акцизный налог на сахаросодержащие напитки, по данным ВОЗ, ввела Литва. Теперь компании, которые выпускают на рынок страны продукцию с содержанием сахара на уровне 2,5−7,9 граммов на 100 миллилитров, платят 7,4 евро за каждые 100 литров, а 8 граммов и более — 21 евро за 100 литров.
При этом страны должны периодически повышать стоимость акцизов, иначе из-за инфляции и роста доходов населения вредная продукция становится более доступной. Так, с 1 апреля налоги на сахаросодержащие напитки увеличились в Великобритании. По данным официального сайта ее правительства, такой акциз должны платить производители, импортеры и другие компании, которые поставляют на рынок безалкогольные сладкие напитки в жидком и сухом виде. Если в готовом продукте содержится от 5 до 8 граммов сахара на 100 миллилитров, то налог составит 2,08 фунта стерлингов (2,39 евро) за каждые 10 литров, более 8 граммов — 2,78 фунта (3,19 евро).
С 2023 года подобный налог ввели в России, а с 2026 года — в Кыргызстане.
Что со «сладким» налогом в Казахстане.
Акциза на сахаросодержащие напитки в Казахстане пока нет. Но в конце 2024 года Всемирный банк рекомендовал Казахстану его ввести. «Сегодня такие напитки на 13% дешевле воды. Новый налог может переломить эту тенденцию. Согласно результатам моделирования Всемирного банка, предполагается, что налог снизит продажи сахаросодержащих напитков на 16%, в то время как покупки бутилированной воды вырастут на 41%. В целом, ожидается снижение в общем объеме продаж всех безалкогольных напитков всего на 3%, что ограничивает возможное негативное влияние на экономику», — говорили тогда во Всемирном банке.
В начале 2024 года вопрос налогообложения сахаросодержащих напитков подняла министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Два года назад она говорила, что каждый пятый ребенок фактически страдает лишним весом, что грозит сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения и так далее. Альназарова тогда отметила, что в отношении сахаросодержащих напитков надо принимать такие же меры, как с табачной продукцией — установить на них акцизы и периодически повышать ставки.
После этого в Минэкономики этот вопрос обещали обсудить, в Минфине посчитали, что нам пока не надо давать дополнительную нагрузку на предприятия, производящие сахаросодержащие напитки. А позже в правительстве объявили, что в рамках проекта нового Налогового кодекса введение такого акциза не планируется.
Нужен ли «сладкий» налог в Казахстане.
О причинах, по которым этот вопрос был закрыт, и необходимости «сладкого» налога в Казахстане журналисты NUR.KZ побеседовали с налоговым консультантом, юристом Айдаром Масатбаевым. «Приличное количество стран уже ввели акциз на сладкие напитки. Поэтому нельзя сказать, что Министерство здравоохранения предложило какую-то налоговую революцию. В Казахстане сахаросодержащие напитки производят серьезные бренды. И Министерство национальной экономики на основе данных Института экономических исследований озвучило, что такой акциз снизит производство напитков аж на четверть. Поэтому данный платеж сочли высокорисковым и исключили из повестки дня», — говорит юрист.
По его словам, также озвучивалось мнение, что в мировом опыте отсутствует четкая методика обложения, что разное содержание сахара в напитках усложняет введение данного налога и что производители могут начать использовать другие подсластители, не всегда хорошего качества и безопасные. Масатбаев при этом не исключает лоббирование производителей, потому что производство сахаросодержащих напитков в стране большое и в нем задействовано много сотрудников. То есть, учитывая это, правительство решило не рисковать.
«Хотя зря, с моей точки зрения идея была хорошая. Можно было бы либо вводить акциз поэтапно, как у нас любят, либо посмотреть опыт других стран, где он уже введен и все нормально работает. Я считаю, что его хоть сейчас можно вводить. Да, продукция станет дороже, покупать ее начнут реже, но это оздоровило бы нацию. При этом имеются статистические данные о том, что потребители сахаросодержащих напитков уйдут либо в натуральные соки, либо в молочные продукты», — утверждает эксперт.
На вопрос, могут ли вернуться к обсуждению «сладкого» налога в Казахстане, он ответил, что все будет зависеть от необходимости пополнить бюджет. Также налоговый консультант отмечает, что потери от введения акциза на сахаросодержащие напитки бизнес мог бы восполнить экспортом нашей продукции за границу, например, в Россию, откуда ушли многие бренды. Иностранные потребители бы не заметили этого повышения цен.
Таким образом, налог на сладкие напитки — это общемировая практика. Страны его активно вводят. Поэтому, возможно, рано или поздно к этому придем и мы.