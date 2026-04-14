НБКИ: число выданных кредиток в I квартале снизилось на 51,2%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в первом квартале 2026 года сократилось на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 3,21 млн (в 2024 году — 6,58 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с первым кварталом 2025 года этот показатель сократился на 1,1% (в 2025 году — 3,25 млн).
В марте 2026 года число выданных кредитных карт составило 1,2 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% (в 2025 году — 1,1 млн), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 17,6% (в феврале — 1,02 млн). В то же время по сравнению с мартом 2024 года данный показатель, напротив, сократился на 48,4% (в 2024 году — 2,32 млн).
Среди регионов РФ наибольшее количество выданных новых кредитных карт в марте этого года было отмечено в Москве (93,3 тыс.), Московской области (78,3 тыс.), Краснодарском крае (57,2 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (52,9 тыс.) и Свердловской области (38,5 тыс.).
Среди 30 регионов-лидеров наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных новых кредитных карт в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Воронежской (+18,7%), Ярославской (+17,3%), Ростовской (+16,6%) и Тюменской (+14,9%) областях, а также Пермском крае (+14,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год сократился, оказался Татарстан (-2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредиток за упомянутый период увеличилась на 7,1% и 8% соответственно.
«В 2026 году выдача кредитных карт продолжает оставаться на довольно низком уровне. Так, в первом квартале 2026 года было выдано в два раза меньше новых кредиток, чем за аналогичный период 2024 года. Прежде всего, это свидетельствует о низком аппетите к риску со стороны банков, которые соблюдают высокие требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым сокращая риски просрочек в дальнейшем. Также достаточно низким остается и качество входящего потока заявителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.