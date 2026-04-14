НБКИ: число выданных кредиток в I квартале снизилось на 51,2%

«В 2026 году выдача кредитных карт продолжает оставаться на довольно низком уровне. Так, в первом квартале 2026 года было выдано в два раза меньше новых кредиток, чем за аналогичный период 2024 года. Прежде всего, это свидетельствует о низком аппетите к риску со стороны банков, которые соблюдают высокие требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым сокращая риски просрочек в дальнейшем. Также достаточно низким остается и качество входящего потока заявителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.