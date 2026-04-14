Эксперт Кравченко: в России подростки могут работать как самозанятые или ИП

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские подростки могут работать в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил ТАСС младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
«Подростки также могут работать на себя — в статусе самозанятых или индивидуальных предпринимателей, однако для этого требуется согласие родителей и соблюдение ряда формальных процедур», — сказал Кравченко.
По словам эксперта, с 16 лет возможно оформление эмансипации. Согласие законных представителей потом не потребуется, однако вся юридическая ответственность ложится на самого подростка.
В целом, как отметил Кравченко, подростки формально могут работать с 14 лет. До 16 лет допускается не более 24 часов работы в неделю, с 16 до 18 лет — не более 35 часов, а при совмещении с учебой — вдвое меньше, добавил эксперт.
Как правило, для подростков занятость носит характер подработки. Чаще всего это сезонная работа в период каникул с относительно невысоким доходом — в среднем до 10−15 тыс. рублей. В основном подростки трудятся в сфере общественного питания или пунктах выдачи заказов, работают курьерами или промоутерами, сказал Кравченко.