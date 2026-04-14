«Ведомости»: в городах-миллионниках число раменных и лапшичных выросло на 11,6%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество раменных и лапшичных в городах-миллионниках России в апреле 2026 года достигло 489, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили «Ведомости».
По информации геосервиса 2ГИС, с которыми ознакомилась газета, наиболее быстрый рост показал сегмент раменных, их число увеличилось на 25%, до 210 заведений. В то же время количество лапшичных выросло на 3,3% и составило 279 точек. За последние три года общее число таких заведений увеличилось на 41%.
Рамен также стал чаще появляться в меню других заведений общественного питания, число таких предложений выросло на 12,5% с 2023 года. При этом блюда формата вок, напротив, стали менее распространены, их присутствие в меню сократилось на 5%.
Средняя стоимость порции рамена в заведениях общепита в городах-миллионниках в первом квартале 2026 года составила 476 рублей, что на 8% выше уровня 2025 года. При этом число покупок выросло на 21%, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».
Рост спроса фиксируется и в розничной торговле. В аналитической компании NTech сообщили «Ведомостям», что итогам 2025 года продажи лапши быстрого приготовления, включая рамен, достигли 16,02 млрд рублей, увеличившись на 59% в денежном выражении. В натуральном выражении продажи выросли на 25%, до 18,15 млн единиц продукции.