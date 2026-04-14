Китай из-за конфликта США с Ираном отметил спад в торговле с Ближним Востоком

«Ормузский пролив — важнейший в мире маршрут для торговли товарами и энергоресурсами, — подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как ситуация с Ираном повлияла на международные поставки Китая. — Наши статистические данные за март также свидетельствуют, что рост товарооборота КНР с Ближневосточным регионом в годовом исчислении, который наблюдался в январе — феврале, сменился тенденцией на снижение».