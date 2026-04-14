Компании «ЗапСибЦемент» исполняется 20 лет

Предприятие создано в структуре «Сибирского цемента» в 2006 году: в рамках проекта по централизации процесса продаж ему были переданы функции разрозненных отделов сбыта, упраздненных на Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цемзаводах. В первые годы работы головное подразделение компании находилось в Новосибирске, но в 2010-м его перевели в Кемерово. Центральный офис «ЗапСибЦемента» и сейчас расположен в столице Кузбасса, а обособленные подразделения открыты в Новосибирске, Искитиме, Красноярске, Улан-Удэ, Ангарске. В штате организации — более 100 человек: менеджеров по продажам, экономистов, юристов, представителей других специальностей.