Компании «ЗапСибЦемент» исполняется 20 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 апреля ООО «ЗапСибЦемент» — дочернему обществу АО «ХК “Сибцем”, отвечающему за продажи продукции цементных заводов холдинга и “Горной компании”, — исполняется 20 лет.
Предприятие создано в структуре «Сибирского цемента» в 2006 году: в рамках проекта по централизации процесса продаж ему были переданы функции разрозненных отделов сбыта, упраздненных на Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цемзаводах. В первые годы работы головное подразделение компании находилось в Новосибирске, но в 2010-м его перевели в Кемерово. Центральный офис «ЗапСибЦемента» и сейчас расположен в столице Кузбасса, а обособленные подразделения открыты в Новосибирске, Искитиме, Красноярске, Улан-Удэ, Ангарске. В штате организации — более 100 человек: менеджеров по продажам, экономистов, юристов, представителей других специальностей.
Сегодня ООО «ЗапСибЦемент» является полноценным аналитическим центром холдинга, сотрудники компании не только развивают систему продаж, но и проводят глубокий анализ цементного рынка страны и отдельных регионов. Выстраивая деятельность по принципу одного окна, когда все вопросы заказчик решает с определенным специалистом, «ЗапСибЦемент» успешно взаимодействует с разными потребителями — от крупных организаций транспортной, строительной и нефтегазовой отраслей, добывающих и перерабатывающих компаний, заводов по изготовлению бетона и железобетонных конструкций, сетей гипермаркетов до небольших производств и отдельных предприятий торговли.
Обеспечивая стабильные поставки цемента, компания активно применяет инструменты технического маркетинга, дает клиентам возможность выбрать удобную форму фасовки продукции (цемент навальный или тарированный в бумажные мешки по 25 и 50 кг, в мягкие контейнеры по одной тонне), а также способ транспортировки (авто- или железнодорожный транспорт, в отдельных случаях — в сочетании с речным).
Чтобы повышать эффективность сбытовой деятельности, «ЗапСибЦемент» модернизирует свою IТ-инфраструктуру. В рамках проектов, которые сотрудники компании реализуют совместно со специалистами департамента информационных технологий АО «ХК “Сибцем”, службы по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов АО “ХК “Сибцем”, а также заводов холдинга, ведется стандартизация и унификация программного обеспечения, формируются цифровые регламенты рабочих процессов, автоматизируются многие процедуры.
Отдельное направление работы по реинжинирингу бизнес-процессов — развитие сервиса «Личный кабинет», созданного в 2017 году. В настоящий момент ресурсом online.sibcem.ru пользуются более 700 клиентов «ЗапСибЦемента». Они имеют оперативный доступ к первичной бухгалтерской документации, актам сверок, истории покупок, данным о дислокации вагонов, технической документации, оформленной на все виды продукции, и т.д.
«Ситуация, сложившаяся на рынке цемента сегодня, — вызов для предприятий отрасли. Однако даже в условиях падающего спроса и напряженной конкурентной борьбы мы сохраняем курс на устойчивое развитие, в полной мере выполняем обязательства перед партнерами, — комментирует управляющий директор ООО “ЗапСибЦемент” Юрий Воробьев. — От всей души поздравляю коллег с юбилеем предприятия! Убежден, компания и в дальнейшем останется форпостом “Сибирского цемента”, достойно представляющим холдинг на рынках разных регионов страны».