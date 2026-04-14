В Иркутске объявили тендер на реконструкцию КОС левого берега за 16,7 млрд

КОС левого берега Иркутска введены в эксплуатацию в 1965 году. На сегодняшний день износ оборудования превышает 80%. Реконструкция предусматривает увеличение пропускной способности очистных сооружений и обеспечение требуемых показателей по качеству очистки. Проект планируется реализовать в две очереди — первая разделена на три этапа и пройдет с 2026 по 2030 год.