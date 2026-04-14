В Иркутске объявили тендер на реконструкцию КОС левого берега за 16,7 млрд

IrkutskMedia, 14 апреля. В Иркутске объявлен тендер на реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) левого берега реки Ангары стоимостью 16,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 27 апреля, итоги конкурса подведут 30 апреля, согласно информации на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает ОГУП «КОС левого берега» Иркутска. Победителю конкурса предстоит реализовать два этапа из трех в рамках первой очереди реконструкции.
В перечень задач входит строительство объектов по обработке осадка и очистке ливневых стоков, возведение сооружений механической и биологической очистки, а также вспомогательных зданий и административно-бытового корпуса. Кроме того, подрядчик должен выполнить перекладку сбросного коллектора с глубоководным выпуском.
Проектная мощность обновленных очистных сооружений составит 170 тысяч кубометров в сутки. Завершить все работы планируется к 1 декабря 2028 года.
Напомним, по словам главы Приангарья, проект реконструкции КОС левого Берега оценивается в 28 млрд рублей, из них 11,1 млрд рублей — средства областного бюджета.
«Этот объект станет важным шагом в улучшении экологической ситуации — снизит негативное воздействие на водные ресурсы, а также повысит качество жизни жителей и позволит создать современную инфраструктуру для будущих поколений. Нас ждёт большая работа, но результат того стоит. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать этот амбициозный проект», — подчеркнул Игорь Кобзев.
КОС левого берега Иркутска введены в эксплуатацию в 1965 году. На сегодняшний день износ оборудования превышает 80%. Реконструкция предусматривает увеличение пропускной способности очистных сооружений и обеспечение требуемых показателей по качеству очистки. Проект планируется реализовать в две очереди — первая разделена на три этапа и пройдет с 2026 по 2030 год.