Поддержать ребенка в период взросления: АРН приглашает на форум «Взрослый разговор: родительское собрание, на которое хочется прийти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 апреля 2026 в Норильске пройдет форум «Взрослый разговор: родительское собрание, на которое хочется прийти».
Площадкой станет школа № 6 (Комсомольская, 16).
Проектный офис развития образования Агентства развития Норильска приглашает к участию родителей школьников 6−8 классов, которым важно лучше понять образовательные возможности города, задать вопросы экспертам и обсудить, как поддержать ребенка в период взросления и выбора дальнейшего пути. Принять участие можно бесплатно, по предварительной регистрации на сайте: vzrazgovor.ru.
Форум задуман как открытый разговор о том, какие возможности для обучения и профессионального развития есть у подростков в Норильске уже сегодня. Отдельный акцент организаторы делают на диалоге между родителями, школами, колледжами, университетом и экспертным сообществом. В перспективе встреча должна стать основой для сообщества родителей, которые хотят быть включены в вопросы образования и будущего своих детей.
Основная программа начнется 18 апреля в 13:30 со сбора и регистрации участников. В течение дня будет работать «Образовательная панорама» — выставка учреждений среднего профессионального образования и Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского (ЗГУ) с участием консультантов. Затем состоится открытие форума и образовательный стендап «Образование после школы: честно о главном», в котором примут участие представители колледжей и ЗГУ.
После для родителей подготовили два блока параллельных встреч. В первом предусмотрены интерактивные площадки с федеральными экспертами. На них будут говорить о выборе профессии, общении с подростками, отношениях в семье в период взросления и способах справляться со стрессом перед экзаменами. Второй блок посвятят знакомству с конкретными образовательными маршрутами: свои площадки представят Норильский медицинский техникум, Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, Норильский педагогический колледж, Политехнический колледж ЗГУ, Норильский колледж искусств, Таймырский колледж и Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского.
Интерактивные площадки будут идти одновременно, поэтому тем, кто хочет попасть на конкретную сессию, лучше заранее отметить это при регистрации: количество мест на каждой площадке ограничено. Это касается и встреч с экспертами, и площадок образовательных учреждений.
Завершит программу урок-погружение «Как через кино говорить с подростками о ценностях и характере». Он пройдет в формате просмотра короткометражных фильмов и обсуждения с режиссером.
В работе форума примут участие федеральные спикеры. Среди них — лекторы Российского общества «Знание»: эксперт в сфере профориентации Ирина Уварова и заместитель председателя по внешним связям Молодежного парламента Красноярского края Андрей Донцов. А также сопредседатель Экспертного совета по развитию служб медиации и примирения при Минпросвещения РФ Антон Коновалов и автор тренинг-игр «Мастер коммуникации» Марина Шмагина.
Форум организует Агентство развития Норильска в партнерстве с Администрацией города, компанией «Норникель» и Российским обществом «Знание».
16+