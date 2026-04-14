Противопаразитный препарат обнаружили в йогурте производителя из Приморья

В Приморье Россельхознадзор нашел в йогурте местного производителя опасные остатки лекарственного средства, которое никак не должно попадать в десерт. Продукцию проверили по 13 показателям, и один из них дал пугающий результат. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Речь идет о йогурте с малиной. Пробы от партии отобрал государственный инспектор в рамках контроля за качеством пищевой продукции. Лабораторные испытания показали: в йогурте содержится остаток противопаразитарного препарата, причем в дозе, превышающей допустимую норму. Как пояснили специалисты, такие лекарства попадают в йогурт из сырого молока — если корову лечили незадолго до дойки.
Употребление такой продукции может вызвать аллергические реакции, токсическое воздействие на нервную систему и даже привести к невосприимчивости к антибиотикам.
С начала 2026 года Приморский филиал лаборатории выявил небезопасные остатки лекарств в пищевой продукции шесть раз. Информация передана в Россельхознадзор для принятия мер.