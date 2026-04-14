Противопаразитный препарат обнаружили в йогурте производителя из Приморья

Речь идет о йогурте с малиной. Пробы от партии отобрал государственный инспектор в рамках контроля за качеством пищевой продукции. Лабораторные испытания показали: в йогурте содержится остаток противопаразитарного препарата, причем в дозе, превышающей допустимую норму. Как пояснили специалисты, такие лекарства попадают в йогурт из сырого молока — если корову лечили незадолго до дойки.