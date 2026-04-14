«Автодор» ожидает сохранения устойчивого спроса на скоростные трассы в 2026 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. «Автодор» прогнозирует сохранение устойчивого спроса на скоростные платные дороги в 2026 году и отмечает рост интереса к ним, заявил в интервью ТАСС глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
«Ожидаем сохранения устойчивого спроса на скоростные дороги. По итогам 2025 года по сети “Автодора” было совершено порядка 400 млн проездов, интерес растет. Ввод новых участков и повышение связанности регионов традиционно способствуют росту трафика», — сказал он.
По словам Петушенко, автотуризм в России переживает новый этап, а трассы М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток» стали его двигателями.
Глава «Автодора» отметил, что на участке Москва — Казань среднесуточная интенсивность выросла на 19% по сравнению с 2025 годом, несмотря на рекордную по осадкам минувшую зиму.
«В регионах М-12 доступны 23 автомобильных туристических маршрута — практически каждый шестой в стране. Продление М-12 на восток будет способствовать росту межрегиональных поездок», — подчеркнул он.
Полный текст интервью будет опубликован 16 апреля в 08:00 мск.