Qantas сократит рейсы и повысит цены из-за конфликта на Ближнем Востоке

СИДНЕЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Ведущий австралийский авиаперевозчик Qantas сократит число внутренних рейсов в течение следующих двух месяцев и повысит тарифы на авиабилеты из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.
В документе, в частности, отмечается, что повышение цен на топливо увеличит общие расходы компании в первом полугодии на $800 млн. «Часть этих затрат будет компенсирована как за счет сокращения числа рейсов, так и за счет повышения тарифов», — указали в компании, напомнив, что из-за «конфликта на Ближнем Востоке уже было скорректировано расписание международных маршрутов и повышена стоимость авиабилетов».
Однако, поскольку в глобальных цепочках поставок топлива сохраняется неопределенность, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, Qantas вынуждена в ближайшее время сократить число внутренних рейсов по меньшей мере на 5% и повысить стоимость перелетов по стране.
По данным издания The Australian, конфликт на Ближнем Востоке оказал «двойной повышающий эффект на цены авиабилетов в Австралии — из-за роста стоимости топлива и сокращения числа рейсов». Отмечается, что уже через неделю после начала военных действий авиабилеты на международные рейсы подорожали на 4%, а к середине марта этот рост достиг 24%.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания Qantas, лоукостер Jetstar, сократила количество рейсов между Сиднеем и Оклендом, а также между Брисбеном и Оклендом на 12%. В свою очередь ведущая новозеландская авиакомпания Air New Zealand объявила об отмене по меньшей мере 1 100 рейсов в аэропорты тихоокеанских островных государств, сократив не менее 5% перелетов в своем расписании на май текущего года.
Новая Зеландия и Австралия в значительной степени зависят от импорта топлива. По данным новозеландского правительства, совокупных запасов топлива хватит в среднем на 53 дня. Это включает в себя запасы бензина примерно на 54 дня, дизельного топлива на 55 дней и авиационного топлива на 50 дней. Австралия, по различным оценкам, обладает запасами горючего на 35 дней, в том числе бензина — на 38 дней, дизельного топлива на 32 дня и авиационного топлива на 29 дней.