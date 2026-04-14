Qantas сократит рейсы и повысит цены из-за конфликта на Ближнем Востоке

Новая Зеландия и Австралия в значительной степени зависят от импорта топлива. По данным новозеландского правительства, совокупных запасов топлива хватит в среднем на 53 дня. Это включает в себя запасы бензина примерно на 54 дня, дизельного топлива на 55 дней и авиационного топлива на 50 дней. Австралия, по различным оценкам, обладает запасами горючего на 35 дней, в том числе бензина — на 38 дней, дизельного топлива на 32 дня и авиационного топлива на 29 дней.