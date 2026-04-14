Китай и США в январе — марте сократили объем торговли на 16,6%

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Объем китайско-американской торговли сократился в январе — марте на 16,6% в годовом исчислении, до $128,68 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
В том числе, согласно опубликованным данным, экспорт в США составил $96,69 млрд, понизившись на 16,3%. Импорт в Китай достиг $31,99 млрд, уменьшившись на 17,6%. Положительное сальдо КНР сократилось на 15,5% по сравнению с январем — мартом 2025 года, до $64,69 млрд.
Что касается более краткосрочной динамики, в марте товарооборот двух стран вырос на 5% по сравнению с февралем и составил $42,05 млрд. В то же время китайский экспорт в Соединенные Штаты сократился на 3,3%, до $29,44, импорт из США повысился на 31,5%, до $12,61.
Китай импортирует из Соединенных Штатов сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литий-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.
В 2024 году объем торговли Китая и США увеличился на 3,7%, а в 2025 году упал на 18,7% и составил $559,74 млрд.