Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт морепродуктов из Приморья и с Сахалина вырос за неделю

На продукцию оформили 283 ветеринарных сертификата формы 5i.

Источник: Комсомольская правда

Приморье и Сахалин наращивают поставки рыбы и морепродуктов за рубеж. За неделю с 6 по 12 апреля Россельхознадзор оформил на экспорт 407 партий общим весом 28,9 тысячи тонн. Это больше, чем неделей ранее, когда вывезли 548 партий, но общим весом всего 25,9 тысячи тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

На отправляемую за границу дальневосточную продукцию водного промысла оформили 283 ветеринарных сертификата формы 5i, из них на Сахалине — 38. А всего на вывозимые партии водных биоресурсов выдали 488 сертификатов здоровья. Основной покупатель, как и прежде, — Китай: туда ушло 369 сертификатов. В Республику Корея — 111, в Евросоюз через Корею — восемь. Кроме того, оформлено 187 сертификатов при импортных перевозках.

Специалисты отобрали 449 проб подконтрольной продукции для проверки качества. Часть — по госзаданию, часть — в рамках мониторинга и усиленного контроля. Самая большая доля проб (364) взята по обращению владельцев продукции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше