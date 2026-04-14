Экспорт морепродуктов из Приморья и с Сахалина вырос за неделю

Приморье и Сахалин наращивают поставки рыбы и морепродуктов за рубеж. За неделю с 6 по 12 апреля Россельхознадзор оформил на экспорт 407 партий общим весом 28,9 тысячи тонн. Это больше, чем неделей ранее, когда вывезли 548 партий, но общим весом всего 25,9 тысячи тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
На отправляемую за границу дальневосточную продукцию водного промысла оформили 283 ветеринарных сертификата формы 5i, из них на Сахалине — 38. А всего на вывозимые партии водных биоресурсов выдали 488 сертификатов здоровья. Основной покупатель, как и прежде, — Китай: туда ушло 369 сертификатов. В Республику Корея — 111, в Евросоюз через Корею — восемь. Кроме того, оформлено 187 сертификатов при импортных перевозках.
Специалисты отобрали 449 проб подконтрольной продукции для проверки качества. Часть — по госзаданию, часть — в рамках мониторинга и усиленного контроля. Самая большая доля проб (364) взята по обращению владельцев продукции.