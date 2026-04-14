«Алроса» ожидает улучшения ситуации с ценами на алмазы в 2026 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спрос и цены на крупные алмазы и бриллианты будут продолжать расти в 2026 году благодаря значительному снижению мировой добычи и постоянному высокому спросу на ювелирные изделия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Алросы».
«Наши прогнозы остаются без изменений: существенное снижение мировой добычи и сохраняющийся на стабильно высоком уровне мировой спрос на ювелирные украшения будут поддерживать спрос и цены на бриллиантовую продукцию. При достаточной маркетинговой поддержке и при отсутствии других внешних шоков для отрасли, спрос на крупные алмазы и бриллианты в течение года продолжит укрепляться», — отметили в компании.
В «Алросе» также добавили, что индекс Rapaport не всегда отражает реальные цены сделок и показывают только узкий срез по отдельным категориям сырья, а мартовское снижение цен на мелкие камни во многом носило характер технической корректировки. При этом с начала 2026 года наблюдается замедление отрицательной динамики цен на сертифицированные бриллианты, а наиболее устойчивым остается сегмент камней от трех карат.
«Согласно комментариям участников рынка, в марте цены на алмазы свыше 5 карат выросли на 4−6%. Рост на 1−2% наблюдался также на 2,5−5 карат. Об этом свидетельствуют и данные аналитического агентства Tenoris, демонстрирующие с начала года непрерывный рост среднего чека, еще более указывая на сегментацию рынка (+16,5% г/г)», — подчеркнули в пресс-службе.
По прогнозам «Алросы», общее снижение мирового предложения алмазов со временем приведет к балансировке рынка, что обеспечит стабилизацию цен и на камни мелких размеров.
Помимо этого, в компании добавили, что устойчивость спроса на натуральные бриллианты подтверждается данными крупнейших ретейлеров. Так, американский Signet Jewelers отчитался о росте выручки до $6,81 млрд (+1,6%) при увеличении среднего чека в элитном сегменте на 7%. В Индии продажи ретейлера Titan в ювелирной категории подскочили на 46%, а компания Kalyan Jewellers зафиксировала рост на 65% благодаря высокому спросу на свадебные украшения с крупными камнями.
О компании.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.
Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Якутия — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.