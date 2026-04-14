«Алроса» ожидает улучшения ситуации с ценами на алмазы в 2026 году

В «Алросе» также добавили, что индекс Rapaport не всегда отражает реальные цены сделок и показывают только узкий срез по отдельным категориям сырья, а мартовское снижение цен на мелкие камни во многом носило характер технической корректировки. При этом с начала 2026 года наблюдается замедление отрицательной динамики цен на сертифицированные бриллианты, а наиболее устойчивым остается сегмент камней от трех карат.